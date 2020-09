Fondazione Crc per l'arte, 5 grandi mostre nei prossimi mesi

La Fondazione Crc di Cuneo ha organizzato 5 grandi progetti espositivi tra Cuneo, Alba, Mondovì e Bra per "garantire a tutti un'offerta artistica di alto profilo, sopperendo oggi più che mai all'inevitabile diminuzione di eventi culturali imposta dalle limitazioni del Covid-19". Le inaugurazioni saranno tra l'autunno e i primi mesi del 2021, in collaborazione con prestigiosi centri di produzione culturale: oltre a confermare le partnership con il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e con il Centro Conservazione Restauro La Venaria Reale, quest'anno si aggiunge anche il Museo Egizio di Torino. "Da quando abbiamo lanciato il progetto mostre nel 2017, il numero dei visitatori è sempre cresciuto, confermando che avevamo colto nel segno - dice Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc -. Tra il 2017 e il 2019,a Cuneo è quasi raddoppiato il numero dei visitatori alle varie mostre, grazie anche alla personale su Giuseppe Penone, artista garessino unico nel panorama internazionale". Complessivamente, in 3 anni, tra Cuneo, Alba e Mondovì, ci sono stati oltre 117 mila visitatori. Il filo conduttore delle proposte autunnali è l'arte contemporanea, con uno sguardo rivolto al recente passato e uno al futuro. A inaugurare gli eventi sarà un nome importante dell'arte contemporanea internazionale, l'artista d'origine sudafricana William Kentridge, che a partire dal 20 settembre sarà presente in San Domenico ad Alba con due grandi opere sul tema del respiro. Il 23 ottobre, in San Francesco a Cuneo, verrà allestita una mostra tematica sulla luce con tre grandi opere dell'artista danese Olafur Eliasson e dei due torinesi Giacomo Balla e Renato Leotta. Tra ottobre e novembre la Fondazione Crc inviterà a guardare un po' più in là nel tempo per scoprire come sarà la provincia di Cuneo tra 10 anni con videoproiezioni di grandi dimensioni e luci architetturali tra le strade e le piazze di Cuneo, Alba, Bra e Mondovì a cura di Alessandro Marrazzo, già curatore dei progetti sulla Luna, Bob Kennedy e Mondrian (tutti allestiti nello Spazio Innov@zione di Cuneo dal 2017 al 2019). Infine nei primi mesi del 2021 è in calendario un'esposizione a Cuneo in collaborazione con il Museo Egizio.