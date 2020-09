Un Ceip Vintage

Dicono che… Licia Mattioli abbia definitivamente rinunciato a guidare il Ceip, il Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte. Una mossa che ha colto in contropiede quanti pensavano ormai di aver trovato il nome giusto per una struttura che, se fatta funzionare, può risultare preziosa. Per uscire dall'impasse oggi è stato convocato un pranzo al Vintage di piazza Solferino dove si ritroveranno attovagliati il presidente della Confindustria regionale Marco Gay, i vertici di Camera di Commercio di Torino e Unioncamere Dario Gallina e Gian Paolo Coscia, e l’assessore Fabrizio Ricca. Secondo indiscrezioni, una parte almeno dei commensali avrebbe già in testa il nome su cui puntare e si tratterebbe di Giorgia Garola, numero uno dei Giovani imprenditori piemontesi. Andrà a finire così?