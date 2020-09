Fca: Fiom, Elkann ha venduto azienda a Psa, sia responsabile

"Nel mese di agosto Fca ha prodotto a Torino solo 7.995 auto. Senza il Coronavirus sarebbero state al massimo 2-3.000 in più. Così non può funzionare, servono nuove produzioni. Gli Elkann hanno venduto Fca a Psa, ma hanno ancora un ruolo nell'azionariato: devono sentirsi addosso la responsabilità. Non è possibile che il grosso delle produzioni venga spostato in Francia o in Paesi low cost". Lo ha detto Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese, in una conferenza stampa convocata per parlare della festa di domani a Beinasco (Torino) con la leader nazionale Francesca Re David e il responsabile Auto Michele De Palma. Parteciperanno Arci, Anpi e don Ciotti. "Noi pensiamo che la partita con Psa sia ancora aperta - ha osservato Lazzi - e come metalmeccanici vogliamo giocarla. A Torino si possono produrre sia auto di alta gamma sia city car elettriche e ibride. La 500 elettrica a Mirafiori è il primo passo, se ne devono fare altri per raggiungere i volumi che consentano di tenere aperti gli stabilimenti. Unione Industriale e Amma devono essere meno timide e rappresentare gli interessi delle imprese associate".