Scazzi leghisti

Dicono che… siano volate parole grosse l’altro giorno tra il consigliere regionale Mauro Fava e il presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia, entrambi leghisti. All’origine dell’acceso diverbio ci sarebbe la recente nomina a commissario dell’Asl To4 (Ivrea e Chivasso) di Luigi Vercellino, salutata con favore da alcuni esponenti salviniani della zona ma che ad altri avrebbe provocato qualche mal di pancia. In verità, è tutto il partito canavesano, che all’interno della Lega gode dello status di realtà provinciale (e per questo è inviso a quello torinese), ad essere in fibrillazione, come testimoniato dalla mossa di un altro eletto della zona, il maslé Gianluca Gavazza; il quale con la sua improvvisa uscita dall’Aula nell’ultima seduta ha fatto mancare il numero legale.