Presidente Motta

Dicono che… potrebbe essere Angela Motta il prossimo presidente del Consiglio comunale di Asti, rilevando il testimone da Giovanni Boccia che nei giorni scorsi si è dimesso per ragioni di salute. Per tre legislature a Palazzo Lascaris, avversaria del sindaco Maurizio Rasero alle amministrative del 2017, renziana della prima ora e referente territoriale di Italia Viva, per Motta ora si prefigura un nuovo salto. In maggioranza, con il centrodestra. Del resto, affermano le malelingue è da un anno che la Motta ha smesso di fare opposizione.