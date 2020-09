Il riscatto di Medioman

Dicono che… ambisse a quel posto da molto tempo e ieri, finalmente, è arrivata l’investitura. Francesco Gagliardelli, in arte Medioman come venne soprannominato dalla Gialappa’s ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, è il nuovo presidente dell’Agenzia Turistica Distretto Laghi, dov’è stato indicato, seppur senza troppo entusiasmo, dalla Regione Piemonte. Pare infatti che la dirigente incaricata dell’assessorato in un primo tempo avesse annunciato di non voler esprimere alcuna preferenza e solo successivamente sia tornata sui suoi passi confermando il voto per Gagliardelli, considerato uno dei fedelissimi del capogruppo leghista Alberto Preioni, di cui è collaboratore da quando è stato eletto a Palazzo Lascaris. Con lui nel cda anche Oreste Primatesta, suocero dello chef Antonino Cannavacciuolo che nella zona, di cui è originaria la moglie, ha alcuni ristoranti tra cui la rinomata Villa Crespi.