LEZIONI DI PREVENZIONE

Mascherina obbligatoria anche fuori dalla scuola

Il governatore Cirio annuncia l'ordinanza che riguarderà tutti gli istituti scolastici del Piemonte. Troppi assembramenti all'ingresso e all'uscita rischiano di vanificare le precauzioni prese in aula

In Piemonte le mascherine obbligatorie anche fuori dalla scuola. Il presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato per le prossime ore un’ordinanza che imporrà l’uso del dispositivo di protezione anche all’aperto nelle aree vicine agli istituti scolastici.

Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore al termine di un incontro in prefettura per fare il punto sulla nuova ondata di Coronavirus. La decisione non arriva inattesa: l’altro giorno Cirio di fronte alla crescita costante dei contagi e agli assembramenti di alunni e genitori che si creano al momento dell’ingresso e dell’uscita dalle scuole aveva manifestato l’intenzione di dare un’ulteriore stretta alle regole anti-contagio, imponendo l’uso della mascherina anche all’esterno.

La messa in isolamento di alcune classi nell’Astigiano e nel Cuneese, insieme alla crescita dell’indice Rt che sarà comunicato ufficialmente dal ministero domani, hanno indotto Cirio ad accelerare il provvedimento. Una misura, quella della mascherina obbligatoria nelle aree vicine alle scuole, che trova ragione anche nei richiami degli epidemiologi sul rischio che quei contatti ravvicinati all’inizio e alla fine delle lezioni vanifichino o riducano di molto l’efficacia del distanziamento nelle aule. Insomma a chi serve stare a un metro e più in classe, se appena usciti o prima di entrare la distanza non la si osserva e per giunta non si indossa la mascherina?