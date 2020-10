Mezzo chilo hashish al posto ruota di scorta, arrestato

Al posto della ruota di scorta trasportava 800 grammi di droga nel sottofondo del bagaglio. Un 26enne di Avigliana (TO) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dai militari dell'Arma, insospettiti dalla velocità molto sostenuta della sua auto, durante un controllo a Sant'Antonino di Susa. Al posto della ruota di scorta la sorpresa: mezzo chilo di hashish, suddiviso in 5 panetti da 100 grammi ciascuno. Inoltre sono stati rinvenuti altri 300 grammi di marijuana chiusi in una busta sigillata.