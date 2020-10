Il Dio dei leghisti

Dicono - e lo diciamo anche noi - che non ci sia proprio nulla da ridere nel post che, invece, diverte tanto Graziella Gaspari, nome che ai più fortunatamente dirà nulla, ma non alla Lega visto che è strettissima collaboratrice del capogruppo in consiglio regionale Alberto Preioni. Non si tratta d’esser bigotti o baciapile, credenti o no, quel giocare sull’immagine di un cane e di un porco (tirati a mezzo pure loro dalla fervida mente d’ignoto ma supponibile QI) per evocare una doppia bestemmia, fastidiosa anche in vecchie osterie dopo fiaschi di vino, non è una leggerezza: è un’imbecillità. Chissà come la pensano i vertici del partito il cui leader ostenta rosari e invoca, nei comizi, la Madonna? Meglio non chiedere lumi all’ufficio legislativo del partito in Regione: la risposta potrebbe arrivare da Maria Stella Lupi che al post ha messo la faccina sghignazzante.