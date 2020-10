Covid: Alessandria, definito piano controlli nel weekend

Anche ad Alessandria e provincia saranno intensificati i servizi di controllo nel fine settimana per accertare il rispetto di tutte le norme anti-Covid. Il programma è messo a punto questa mattina nella riunione tecnica, in videoconferenza - del coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal prefetto Iginio Olita. È intervenuto anche Andrea Morchio, presidente del Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile Morchio che ha illustrato le attività messe in atto per fronteggiare la recrudescenza del virus. In particolare, per quanto riguarda la consegna di test rapidi destinati alle residenze socio-assistenziali. Il prefetto ha riferito di contatti con l'Asl per favorire l'impiego dei volontari in appoggio alle strutture del Servizio sanitario. La situazione generale della provincia sarà di nuovo approfondita nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di lunedì 26 ottobre, alla quale parteciperanno anche il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi e i responsabili di Asl e Azienda Ospedaliera.