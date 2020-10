Mai dire sindaco

Dicono che… l’associazione di immagini sia venuta spontanea, appena si è collegato per la tradizionale seduta settimanale del Consiglio comunale, recentemente tornata in modalità da remoto. La partita non è ancora incominciata, il centrosinistra deve ancora decidere il capitano da far scendere in campo per le comunali di primavera, ma dal teleschermo già compare l’immagine di Felice Caccamo. O meglio, la versione torinese del più celebre e scanzonato commentatore sportivo impersonato negli anni d’oro di Mai dire gol, da Teo Teocoli. La Mole al posto del Vesuvio, ma lo sfondo e la postura di Stefano Lo Russo, il capogruppo del Pd che punta ad essere il candidato sindaco, sono quelli di Caccamo. Speriamo solo non suggerisca la frittura globale e lo struzzo di mare.