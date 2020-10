Covid: Marrone (FdI), massima solidarietà a forze dell'ordine

"Massima solidarietà alle forze dell'ordine che hanno mantenuto la sicurezza e il rispetto della legge". Così, in una nota, l'assessore agli Affari legali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, sugli scontri di ieri sera. "Torino ha visto nelle due piazze di ieri sera separarsi le due facce della protesta - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia -: in piazza Vittorio Veneto la gente perbene giustamente indignata per le arroganze insensate del Governo Conte, un popolo pacifico e ordinato, che abbiamo accolto in Regione in delegazione per ascoltare le istanze e rassicurare con il nostro massimo sostegno e ogni mezzo possibile alle partite iva e lavoratori massacrati dal Dpcm. In piazza Castello invece la violenza di una minoranza di centri sociali e facinorosi vari, per cui le porte della Regione rimarranno sempre inderogabilmente chiuse finché governeremo noi il Piemonte".