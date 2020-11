POLITICA & SANITA'

Boraso "congelato" alla To3

Cirio rinvia a fine emergenza il trasferimento del manager alla guida dell’Asl di Asti. La decisione al termine dell'incontro con i sindaci. Tensioni in maggioranza per la nomina dei futuri vertici delle aziende

Contrordine, Flavio Boraso non va come previsto a dirigere l’Asl di Asti, ma resta al vertice della To3. Almeno fino alla fine dell’emergenza Covid. Lo ha deciso il presidente della Regione Alberto Cirio al termine dell’incontro con la conferenzadei sindaci guidata del primo cittadino di Rivoli Andrea Tragaioli. Sono stati proprio gli amministratori locali a sottolineare l’opportunità di evitare una sostituzione in un momento così delicato e drammatico per la sanità e che ha visto proprio alcune strutture della stessa Asl in particolare sofferenza (si veda il recente caso delle lettighe parcheggiate a terra del Pronto Soccorso dell'ospedale di Rivoli.

“Ringrazio il presidente Cirio per la disponibilità a confermare, in questo momento delicato, il mandato al direttore Boraso – dice Tragaioli, presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl To 3 – una decisione responsabile, che assicura stabilità”. I sindaci di Torre Pellice e Collegno, Marco Cogno e Francesco Casciano, plaudono anche “all’impegno di rivedere al rialzo i trasferimenti per la nostra Asl nel 2021”. “Noi sindaci dell’Asl To3 ci impegneremo ancora di più per promuovere le cure di continuità territoriale come nuovo modello di salute pubblica”, aggiunge Carlo Tappero, sindaco di Val della Torre. Soddisfatti si sono detti anche i primi cittadini Susanna Preacco, di Sant’Antonino di Susa, e Cinzia Maria Bosso, di Orbassano.

A questo punto appare assai improbabile che dopo il congelamento del trasferimento del manager, questo possa avvenire prima della scadenza naturale del mandato la prossima primavera quando tutti i direttori generali dovranno essere sostituiti o riconfermati. Ed è proprio in vista di questo appuntamento iniziano a registrarsi tensioni all'interno del centrodestra, dove è già partito il braccio di ferro tra le diverse forze della maggioranza per piazzare i loro uomini. Manovre che al momento paiono essere state stoppate dal governatore.