Dossier Fondazione Crc, provincia Cuneo come un land tedesco

"La Provincia Granda, nel sistema Piemonte, eccelle in molti campi ed è protagonista assoluta nell'agroalimentare. In questi anni il posizionamento della provincia di Cuneo è sempre aumentato, con dati simili per certi versi a un land tedesco, come il tasso di disoccupazione che è al 4,8%". Così Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc, presentando il Dossier socioeconomico Cuneo 2020: 117 pagine che analizzano la provincia di Cuneo nel contesto regionale, italiano, europeo, dal punto di vista economico, sociale, culturale, turistico. Tre le eccellenze l'economia, "uno dei fattori cruciali per uscire presto e bene dall'emergenza Covid" (l'export Made in Cuneo vale 8,4 miliardi), la qualità della vita, il patrimonio paesaggistico. Ma ci sono anche il dissesto idrogeologico (alluvione del 2-3 ottobre), la dispersione scolastica, la scarsa propensione a innovare, oltre alla frammentazione del sistema culturale. Il dossier analizza anche i primi dati dell'anno, con l'emergenza pandemia. In tema di salute il Cuneese ha più posti letto per abitante rispetto alla media regionale e anche la mobilità passiva di pazienti (chi si fa curare fuori provincia) è molto bassa. "I dati raccolti - spiega il direttore della Crc Andrea Silvestri - servono per elaborare una risposta strategica e collaborativa alle sfide che abbiamo davanti: dalla programmazione Ue 2021-2027 e alla cabina di regia nata in provincia per attirare i fondi del Recovery Plan".