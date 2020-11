Universiadi: Piemonte, nasce Comitato per candidatura a 2025

Un "traguardo che avrebbe un aspetto simbolico, segnando la rinascita sportiva del territorio e legandosi fortemente alle Atp, e uno pratico perché porterebbe turismo, atleti e un'eredità fondamentale, ossia residenze universitarie, con circa 1.700 nuovi posti letto fra Torino e Novara". Così l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, definisce le Universiadi 2025, per le quali il Piemonte si è candidato. Oggi la firma del protocollo d'intesa per la costituzione del Comitato per la candidatura all'evento al quale si uniranno anche, per la prima volta, le Para Universiadi e gli Special Olimpics. "Abbiamo lavorato per un progetto che si inserisce nella nostra visione di una Torino sempre più universitaria, giovane e innovativa nel modo di viverla", sottolinea l'assessore all'Urbanistica del Comune di Torino, Antonino Iaria, mentre il presidente Edisu Alessandro Sciretti evidenzia che "si stanno ponendo le basi per arrivare a far sì che le nostre città possano lavorare per essere davvero città universitarie in grado di accogliere tutti". Soddisfatti i rettori dell'Università di Torino, Stefano Geuna, del Politecnico, Guido Saracco, e dell'Università del Piemonte Orientale, Gian Carlo Avanzi, che concordano sull'importanza del "lascito che avrà questo evento dal punto di vista dell'accoglienza degli universitari". "Il mio sogno di pensare di riportare le Universiadi a Torino oggi riparte - conclude Riccardo D'Elicio, presidente Cusi Piemonte e Cus Torino -. Questo evento può fare la differenza, è un rilancio per una città in grande difficoltà".