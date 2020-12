Tav: pietre contro forze dell'ordine

Torna la tensione in Val di Susa, dove un gruppo appartenente all'ala più oltranzista del movimento No Tav ha attaccato le forze dell'ordine a Venaus. Alla fine dell'assemblea che si è svolta al presidio per decidere i nuovi appuntamenti, dopo che questa notte sono iniziati i lavori per ampliare la recinzione del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, circa 150 attivisti hanno raggiunto in auto il "Bivio Passeggieri". Qui si sono divisi. Un gruppo di incappucciati ha lanciato pietre e bastoni contro la polizia schierata nella zona, che ha risposto con una carica di alleggerimento e lancio lacrimogeni. Sin dalla mattina tutta l’area circostante al cantiere era presidiata dall’esercito per consentire la ripresa dei lavori.