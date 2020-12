OPERE & OMISSIONI

Terzo Valico, intesa sulle compensazioni

Firmato ad Alessandria l'accordo da 49 milioni di euro. Il ministro De Micheli: "Un passaggio fondamentale per tutto il Piemonte, quest'opera cambierà il volto del Nord-Ovest"

Firmato ad Alessandria l’accordo per le opere compensative del Terzo Valico, la nuova linea ad alta capacità veloce che collega Genova a Tortona attraverso 53 chilometri di ferrovia di cui 36 in galleria: i fondi (49 milioni) serviranno per finanziare opere concrete, come il secondo ponte sul fiume Bormida. Si punta su sviluppo turistico, infrastrutturale e logistica. “È un passaggio fondamentale per tutto il Piemonte – ha detto il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, collegata da Roma -. Il Terzo Valico ha caratteristiche che cambieranno notevolmente il volto del Nord Ovest, per i territori è un salto di qualità. Ottima la collaborazione fra istituzioni, c’è una visione prospettica che tutti dobbiamo avere”.