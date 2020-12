Welfare: "Vivomeglio", da Fondazione Crt altri 1,4 mln

Con l'ultimo stanziamento di 1,4 milioni di euro, che danno il via a 138 progetti di welfare per aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie, salgono a oltre 25 milioni di euro dal 2005 a oggi i contributi erogati dalla Fondazione Crt nell'ambito di "Vivomeglio", progetto per migliorare la qualità della vita di donne, uomini, ragazzi in difficoltà e aumentare l'autonomia delle persone con disabilità. "Con Vivomeglio Fondazione Crt sostiene il mondo del volontariato, le associazioni non profit, le cooperative sociali che si prendono cura responsabilmente delle fragilità e aiutano a superarle, anche promuovendo una cultura che valorizza la diversità come risorsa per l'intera collettività - spiega il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia -. Un impegno per il bene comune che porterà nel 2021 alla realizzazione dell'Agenda per la disabilità, per migliorare le opportunità del territorio per le persone con disabilità, le famiglie, le comunità". "I progetti di Vivomeglio contribuiscono a rendere ogni giorno più concreto il diritto alle pari opportunità e alla dignità di ogni persona, costruendo nuove occasioni di crescita e inclusione per donne uomini e bambini, a partire dall'investimento nelle competenze - dichiara il segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci -. Realizziamo così la mission della Fondazione: costruire una società migliore per tutti, in linea con lo spirito del 'no one left behind' dell'Agenda 2030".