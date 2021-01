TRAVAGLI DEMOCRATICI

Un sindaco non "solo" un candidato, Pd torinese di fronte al bivio

Scegliere il più conosciuto (Salizzoni) o l'amministratore competente (Lo Russo)? Vincere le elezioni è importante ma non basta se in ballo c'è il governo di Torino. La direzione provinciale del partito approva la linea del segretario Carretta: decisione entro fine mese

“L’assillo di vincere le elezioni” induce a scegliere Mauro Salizzoni, i “partigiani del merito e della competenza” guardano a Stefano Lo Russo. In una sfida ormai polarizzata attorno a due candidati dai profili ben delineati, la direzione del partito democratico di Torino ha svelato definitivamente le forze in campo. Le parole di Ilaria Gritti, consigliera di circoscrizione e componente della segreteria regionale del Pd, componente di sinistra vicina al sottosegretario Andrea Giorgis, fotografano bene lo stato d’animo di chi oggi cerca prima di tutto un candidato, e poi un sindaco, con “l’assillo”, appunto, di non perdere di nuovo, come accadde nel 2016. Nelle parole “merito” e “competenza” pronunciate dal senatore Mauro Laus ” traspare invece la consapevolezza di chi, dopo le elezioni, sa che bisogna amministrare una città complessa, ancor più dopo un anno e mezzo di Covid.

Nella lunga notte in cui la federazione del Pd ha definitivamente archiviato le primarie (tra coloro che hanno chiesto strenuamente un ripensamento ci sono Giorgis e il collega a Montecitorio Davide Gariglio), resta ora un enorme punto interrogativo su chi e come prenderà la decisione. Nella relazione del segretario Mimmo Carretta, approvata con 28 voti favorevoli, 16 astenuti e un solo contrario, vengono messi essenzialmente due paletti. Uno è sui tempi: la scelta del candidato dovrà avvenire entro la fine del mese. L’altro riguarda la rivendicazione che sia il partito di Torino a scegliere (assieme alla coalizione); e non gli altri livelli come vorrebbe Gariglio secondo cui “devono incontrarsi il segretario provinciale, quello regionale e quello nazionale e insieme trovare una soluzione”. Non è questione di lana caprina, questo è evidente: Carretta sa bene che finché gioca in casa è in grado di determinare l’esito della discussione, ma oltre la cinta daziaria tutto è più complicato.

Il parlamentare Stefano Lepri, scaricando ieri in diretta il suo ormai ex candidato, Luca Jahier, ora è annoverabile tra gli “sfegatati” del mago dei trapianti di fegato, posizione – dicono in molti – sulla quale sarebbe stato portato quasi a forza dalla sua pupilla Monica Canalis, animata da un certo astio nei confronti di Lo Russo, reo di non averla difesa abbastanza quando il partito le impose di scegliere tra i suoi quattro incarichi (era consigliere comunale a Torino e nella Città Metropolitana, oltreché vicesegretaria regionale e neo eletta a Palazzo Lascaris).

Leggi anche: Boni, abbandonare le primarie è errore strategico

Leggi anche: Lavolta, per le primarie serve più coraggio

Gli ultras di Salizzoni vedono attorno alla figura del chirurgo l’affermazione di un posizionamento politico, lasciando in subordine le esigenze amministrative. Eppure anche tra coloro che, più o meno sinceramente, indicano nel vicepresidente del Consiglio regionale la figura più adatta ad allargare il consenso del centrosinistra inizia a farsi largo la preoccupazione su cosa succederebbe nell’eventualità di un successo elettorale. A sintetizzare una certa opinione diffusa è proprio Lepri, sostenitore di un ticket che prevede Lo Russo vice di Salizzoni, con il primo in grado di catalizzare il maggior numero di voti e l’altro a dare poi solidità a una squadra che avrà l’onere di guidare la città in caso di successo. Posizione che tradisce implicitamente la debolezza del chirurgo, che tra delibere e determine risulterebbe non esattamente a suo agio come lo era invece con il bisturi. Non a caso nelle chat interne sta circolando in queste ore un articolo di Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, nel quale ammette candidamente: “Ho fallito perché amministrare non è come stare in sala operatoria”.