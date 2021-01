Avviso

Dicono che… si registri una certa fibrillazione tra i banchi delle minoranze a Palazzo Lascaris sulla nomina di un rappresentante in Avviso Pubblico, l’associazione d’ispirazione donciottiana che riunisce i sindaci promotori di iniziative legate alla legalità. Mentre il centrodestra ha indicato il leghista Federico Perugini, che affiancherà Alberto Cirio, all’opposizione c’è chi storce il naso sul nome del democratico Diego Sarno. Tra questi in particolare l’ex grillino Giorgio Bertola che della questione intende occuparsi visto anche il ruolo a capo della commissione Legalità. Una disfida che ha attirato qualche maligno commento proprio sull’esponente Pd: “A proposito di legalità e trasparenza – si mormora tra gli scranni della Lega – com’è andata finire la vicenda dei Bonus Covid che aveva incamerato nonostante il lauto stipendio da consigliere e poi promesso di restituire, tirando in ballo, come garante, nientemeno che l’ex magistrato Gian Carlo Caselli”?