Torino: Federal Building, un tavolo tecnico per il progetto

Per la futura Cittadella della Pubblica Amministrazione nella ex caserma Amione di Torino l'Agenzia del Demanio ha "inserito nel piano di investimento 2021-2023 la copertura economica per la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni e per lo studio e verifica di assoggettabilità alla Vas per l'area di variante. Nel mese di dicembre il ministero della Difesa, task force per la Valorizzazione e Dismissione degli Immobili, ha chiesto al Demanio di convocare un apposito tavolo tecnico". A fornire un aggiornamento sul piano di lavoro del 'Federal Building', l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria in risposta a un'interpellanza del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano sul destino del complesso, del Museo di Artiglieria e del Mastio della Cittadella. A proposito di quest'ultimo Iaria ha ricordato che "le opere per il recupero e adeguamento funzionale del padiglione Italia 61 del Mastio sono state inserito nel programma triennale lavori pubblici per il 2023 per un importo di 4,5 milioni". Per Magliano "questa è una vicenda che parte da lontano ma che questa amministrazione non ha accelerato. Ci sono responsabilità diffuse e condivise, non si è mai voluto fino in fondo dare gambe e voce a una parte culturale e storica così importante che potrebbe anche creare un indotto turistico".