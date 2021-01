POLITICA & GIUSTIZIA

Ream inguaia anche Fassino

L'ex sindaco Pd coinvolto nel procedimento legato alla gara per l'affidamento dell'area ex Westinghouse. L'accusa è turbativa d'asta. Con lui risulta indagato il presidente della Fondazione Crt Quaglia. Nell'inchiesta parallela Appendino è stata condannata a 6 mesi

L’ex sindaco di Torino Piero Fassino è indagato per il caso Ream bis. Il pm Gianfranco Colace ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di turbativa d’asta, oltre all’esponente Pd, anche la dirigente del Comune di Torino Paola Virano, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e Antonio Miglio, all’epoca in Ream e ora ai vertici della Cassa di Fossano. Raggiunta dall’Ansa il direttore della Divisione Attività Economico Produttive e Sviluppo di Palazzo Civico, Virano afferma di non avere “ricevuto nulla, non mi risulta di essere indagata”.

Il caso riguarda la gara per la realizzazione di un supermercato nell’area ex Westinghouse, lanciata nel 2012, quando la città era amministrata dal centrosinistra, e che i magistrati sospettano essere stata pilotata per favorire Esselunga a scapito di Novacoop. La società Ream, partecipata dalla Fondazione Crt, che sull’area aveva un diritto di prelazione per destinarla a Centro Congressi, versò 5 milioni a titolo di caparra, salvo poi non esercitarla decidendo di non partecipare alla gara. I soldi non vennero restituiti e la somma non venne inserita nel bilancio del 2016 come debito: per questo motivo Chiara Appendino è stata condannata in primo grado a sei mesi per falso in atto pubblico. I due procedimenti, tuttavia, avrebbero genesi diversa e per questo hanno seguito percorsi paralleli.

Quando nel 2013 Ream rinunciò alla prelazione, la gara venne aggiudicata dalla società Amteco&Maiora, in cordata con Esselunga. Per l’accusa ci fu un accordo tra Fassino e il gruppo che si aggiudicò la gara per realizzare un supermercato.

“Ricevo oggi una informazione di garanzia relativa all’iter (conclusosi, come è noto, nell'ottobre 2013) di aggiudicazione dell’area ex Westinghouse di Torino – commenta in una nota Fassino –. Come avrò modo di spiegare e documentare, mi sono attenuto, come sempre, al rispetto delle norme in materia, agendo nell’esclusivo interesse della città”.