Caglieris nel Regno di Sardegna

È torinese la prima nomina Rai dall’insediamento del governo Draghi. L’amministratore delegato Fabrizio Salini ha infatti scelto Andrea Caglieris, 39 anni, già conduttore del tg e poi vicecaporedattore della redazione di via Verdi al vertice dell’informazione sarda della tv di Stato. Caglieris, dopo 15 anni alla Rai torinese, lascia libera una poltrona ambitissima nel palazzo dell’informazione tv subalpina. I pretendenti sulla carta sono i sei capiservizio che possono ambire al salto in alto, dal giovane Matteo Spicuglia ai “veterani” Daniele Cerrato e Maura Fassio. Ma Caglieris, dopo quasi un decennio, lascia libera anche la poltrona di segretario dell’Ordine dei giornalisti. In corso Stati Uniti i rumors dicono che il posto questa volta sarà occupato da una giornalista della Stampa, essendo quasi certo che la presidenza toccherà a Stefano Tallia (Rai), nel solco della tradizione che vuole un’alternanza tra le due redazioni.