Dai compagni mi guardi Iddio

Dicono che… all’orecchio di Enzo Lavolta sia già arrivato un avvertimento che mai si sarebbe aspettato proprio dai suoi compagni di corrente. Un invito a non tirare troppo la corda sulla sua candidatura a sindaco di Torino giacché il rischio sarebbe di rimanere con un pugno di mosche in mano: non sfugge, infatti, che l’ex assessore di Piero Fassino ha già alle spalle tre mandati a Palazzo Civico e per ricandidarsi, anche a semplice consigliere, dovrà ottenere una deroga speciale dalla Direzione del Pd. Deroga che in passato è stata negata, tra gli altri, proprio a Gianna Pentenero, sua principale competitor a sinistra, quando nel 2019 le fu impedito di correre per un altro giro a Palazzo Lascaris. Come si dice, dai compagni mi guardi Iddio che dai nemici...