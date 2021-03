Angeleri evergreen

Dicono che… la corte serrata delle alte sfere di Forza Italia, da quelle locali (Marco Fontana e Paolo Zangrillo) all’empireo berlusconiano (Gianni Letta), passando per il neo acquisto Roberto Cota, abbia convinto Antonello Angeleri a rientrare nell’agone politico e correre sotto le insegne azzurre alle elezioni comunali di Torino. Di antico ceppo democristiano Angeleri è stato in Sala Rossa con lo scudocrociato dal 1980 al 1992, assessore all’Anagrafe e successivamente alla Gioventù, e poi ancora dal 2006 al 2010. Dopo la morte della balena bianca ha aderito prima a Forza Italia, di cui è stato tra i fondatori in Piemonte, poi al Ccd e all’Udc e in ultimo alla Lega. Consigliere regionale per tre mandati, nel 1995 è stato chiamato da Enzo Ghigo alla guida dell’assessorato al Turismo.