EVENTI

Atp Finals, "Torino sarà protagonista"

Le idee, i sogni e le ambizioni della macchina organizzativa di un evento storico per il capoluogo piemontese. La città torna sotto i riflettori a quindici anni dalle Olimpiadi. L'intervista doppia a Romy Gai e Camerana su Torino Magazine, da domani in edicola

“Supereremo il concetto di location in cui si svolge l’evento, sarà completamente diverso da Londra. Qui protagonista sarà Torino che ha battuto proprio per le sue caratteristiche Tokyo e Singapore”. Una kermesse nuova, la più importante vetrina per il capoluogo piemontese si aprirà il mondo dal 14 al 21 novembre. Torino riparte dalle Atp Finals e Romy Gai, il presidente della Awe International Group che guiderà la macchina organizzativa di questo evento, che accompagnerà la città per cinque anni, racconta idee e ambizioni a Torino Magazine che alla grande kermesse ha dedicato il numero in uscita nelle edicole a partire da domani.

In copertina il volto di Rafael Nadal, uno dei migliori di tutti i tempi, atteso protagonista al PalaAlpitour. Racconta Benedetto Camerana: “Faremo percorrere ai giocatori una passerella panoramica, sarà un momento epico, un’immagine spettacolare che diventerà emblema dei giochi”. Un’organizzazione made in Torino che avrà il compito proprio di esaltare, oltre alla kermesse, una città che vuole rivivere lo spirito delle Olimpiadi di quindici anni fa: ci saranno 175 paesi collegati, quasi 100 milioni di telespettatori; insomma, l’occasione per trasformare Torino e il Piemonte in una eccezionale vetrina delle proprie eccellenze.