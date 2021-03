Covid: Fondazione Paideia, molte famiglie in grande difficoltà

"Mi ricordo che quel lunedì abbiamo convocato una riunione di emergenza con tutto lo staff per decidere cosa fare, per capire come garantire la sicurezza dei bimbi in un momento così drammatico. Abbiamo scelto di chiudere per precauzione e dal giorno successivo l'Italia è entrata in lockdown". È il racconto di Mariangela Battisti, responsabile del Centro Paideia, a un anno dall'inizio dell'emergenza Covid. "Oggi la situazione, per certi versi, è più difficile - spiega - di un anno fa. Le famiglie con bambini con disabilità sono davvero molto affaticate. C'è prima di tutto un aspetto psicologico: ognuno di noi è stanco, ma per i genitori dei bambini con disabilità questa fatica si moltiplica per milioni di preoccupazioni quotidiane e questo può avere un impatto devastante sulla vita di tutta la famiglia. A questo si affianca un aspetto di grave difficoltà economica, che sta diventando un'emergenza nell'emergenza".