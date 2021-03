Covid: positivo segretario Pd Torino, lascia cicatrici spesse

"Fatemelo dire, il virus è una montagna di m... Devono saperlo tutti e ci vorrebbe un gigantesco grandangolo per inquadrare la vastità di questo sconquasso che colpisce tutti e dove tutti sono diventati testimoni diretti di questa 'semplice influenza' che sta facendo battere i denti al mondo da più di un anno. Ti lascia cicatrici nella testa profonde e belle spesse. E' ancora qua ma sto meglio e mi sto trasformando in un numerino da mettere nella colonnina a sinistra, quella dove, nei nostri bilanci giornalieri, annotiamo le cose buone. Ma basta volgere lo sguardo oltre la linea tracciata con righello per scorgere il baratro, l'incertezza, la paura. E' un attimo, sottile come una riga sul foglio, appunto. Ma almeno non chiamiamola semplice influenza". Con queste parole il segretario metropolitano del Pd Torino, Mimmo Carretta, comunica su Facebook di essersi ammalato di Covid con sintomi importanti. "Già, una semplice influenza - scrive -. Ma vallo a spiegare a chi piange i propri cari, a chi è ancora infognato dentro. A chi abbassa saracinesche, ha perso il lavoro. Vallo a spiegare ai bambini che hanno visto sbarrare i portoni delle loro scuole, o agli operatori del mondo della cultura, del turismo, dello sport, del commercio. Vallo a spiegare agli operatori sanitari - conclude -, vallo a dire a loro che è una 'semplice' influenza".