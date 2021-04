Torino: Iaria, dire no alleanza Pd ci rimette su buona strada

"La possibile alleanza tra M5s a trazione Conte e parte del Pd torinese preoccupa il centrodestra, ma se il presupposto dell'alleanza e' dire che l'amministrazione Appendino ha fatto disastri e il Pd ci rimette sulla buona strada, non ci siamo proprio!". E' quanto scrive su Facebook, accompagnato dall'hashtag #orgogliomovimento, l'assessore comunale all'Urbanistica Antonino Iaria, uno dei due esponenti politici della Giunta di Chiara Appendino. Un post che incassa numerosi like di consiglieri comunali 5 Stelle, compreso quello della capogruppo Valentina Sganga. "Io sono fiero di ciò che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle a Torino, in soli cinque anni - rivendica Iaria -, la città è oggettivamente migliore di come l'abbiamo trovata, pur con le difficoltà di una pandemia mondiale e di un debito enorme. Ci sono ottimi progetti finiti e altri che stanno partendo. I tempi per le grandi trasformazioni si possono comprimere, forse, ma non si possono annullare - conclude -, il Pd ha avuto 20 anni di continuità amministrativa per fare ciò che ha fatto bisogna ricordarlo".