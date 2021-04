TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Ora basta con correnti e capataz",

la sfida della Next Generation Pd

Iniziativa promossa dal capogruppo dem a Bruxelles Benifei. Giovani amministratori di tutta Italia lanciano il guanto di sfida ai vertici nazionali: "Più partecipazione e meno manovre di palazzo". Valle guida la delegazione piemontese

“Non sarà una corrente” si affrettano a precisare quasi tutti i giovani amministratori coinvolti, eppure al Nazareno c’è chi osserva con sospetto all’ultima iniziativa di Brando Benifei, capogruppo dem al Parlamento europeo, che questa mattina presenta Next Generation Pd con un evento pubblico online sull’omonima pagina facebook. Sono già iniziate le manovre per indebolire Enrico Letta? "Ma no, tra i partecipanti ci sono almeno un paio di persone a lui vicine" assicurano gli organizzatori. Piuttosto l'ennesimo tentativo di rinnovare un partito che come in un morboso gioco dell'oca da quindici anni si trova periodicamente al punto di partenza. Riformisti senza speranza di essere riformati.

Saranno presenti tanti sindaci, assessori, consiglieri regionali: la generazione dei trenta e quarantenni, non più giovani non ancora protagonisti di un partito sempre più avviluppato in perverse logiche romanocentriche, tra capibastone in perenne lotta tra loro. Il link con il Piemonte è garantito da Daniele Valle, legato a Benifei da un rapporto di vecchia data che affonda le radici ai tempi della comune militanza nei Giovani democratici, per quanto i due abbiano radici piantate in campi diversi: Valle viene dalla Margherita, Benifei dalla tradizione post-comunista. Dimostrazione di quanto l’iniziativa nasca col presupposto di costruire una rete volta a sancire un patto generazionale tra i partecipanti, più che costituire l’ennesima componente.

Le loro proposte sono tuttavia destinate ad aprire una faglia nel partito nazionale. La prima: “Basta parlamentari scelti a Roma dai capicorrente”. La seconda: “Incremento delle risorse per il partito sul territorio”. E poi un focus sui Next Generation Eu “che davvero dovranno essere spese per restituire fiducia nel futuro alla generazione under 40, in Italia, oggi fra le più impoverite in Europa”.

Fra i partecipanti ci sono sindaci come quello di Gallipoli Stefano Minerva; molti consiglieri regionali: Jacopo Scandella per la Lombardia, Luca Garibaldi per la Liguria, Giacomo Possamani per il Veneto, Tommaso Bori per l’Umbria (in procinto di essere eletto segretario regionale), Sara Battisti per il Lazio; consiglieri e assessori comunali come Monica Sambo, capogruppo a Venezia e Miriam Cominelli assessore a Brescia. Per il Piemonte ci saranno anche il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e Andrea Pacella, consigliere politico dell’ex ministro dei Trasporti Paola De Micheli.