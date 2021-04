Sanità: distretto Settimo, Carlo Bono nuovo direttore

Carlo Bono, 56 anni, è il nuovo direttore del distretto di Settimo dell'Asl To4. Torinese, laureato in medicina e chirurgia, ha iniziato la carriera nel 1991 nell'allora Ussl 39 di Chivasso. E' stato direttore del distretto di Ciriè e direttore sanitario d'azienda, prima nell'Asl To2 di Torino e poi nell'Asl To4. "Carlo Bono è risultato il primo in graduatoria sia per la direzione del distretto di Ivrea sia per Settimo Torinese e ha scelto quest'ultimo incarico - spiega il commissario Asl To4, Luigi Vercellino - Le prove concorsuali che ha sostenuto hanno attestato l'eccellenza della sua competenza e della sua esperienza professionale, caratterizzata da incarichi di grande rilievo".