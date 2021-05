COVID FREE

Un'ora in più di libertà

Coprifuoco a partire dalle 23. Ristoranti e bar aperti anche all'interno dal 1° giugno. Matrimoni col green pass. Modificati i parametri per le zone. Cirio: "Il Piemonte sta guarendo in fretta". Le decisioni della cabina di regia adesso in consiglio dei ministri

Il coprifuoco slitterà alle 23 “da subito”, o meglio da quanto sarà firmato il decreto previsto comunque in settimana. Poi l’obbligo di rincasare sarà posticipato alla mezzanotte dal 7 di giugno e, infine, dal 21 dello stesso mese dovrebbe essere eliminato. Questa la linea emersa nella cabina di regia appena conclusasi a Palazzo Chigi e che dovrà essere formalizzata da un atto del Governo che si è riunito subito dopo. A proporre “da subito” un posticipo di un’ora del coprifuoco, con successivi allentamenti fino all’abolizione è stato lo stesso presidente del consiglio Mario Draghi.

Un’altra importante decisione attesa dal consiglio dei ministri riguarda l’apertura dei ristoranti non più limitata all’esterno. Nel corso del vertice tra Governo eesperti è emerso l’orientamento di consentire a bar e ristoranti di servire i clienti anche a chiuso, sia a pranzo sia a cena a partire dal primo giugno. Apertura anche per le palestre a partire dal 24 maggio e delle piscine al chiuso dal primo luglio, mentre per i parchi tematici la data fissata sarebbe quella del 15 giugno. Si va verso l’apertura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi dal 22 maggio. Novità pure sul fronte dei matrimoni: potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il green passa, ovvero il certificato vaccinale, o in alternativa con esito negativo dei tamponi.

Dalla cabina di regia cambiamenti anche dei parametri delle zone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l'Rt ma l'incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. Dai 21 criteri precedenti si passa a 12. E proprio rispetto alla classificazione del rischio, il Piemonte, come osserva il presidente della Regione Alberto Cirio, “sta andando bene”, con tutti i numeri in calo costante e, addirittura, con province come Alessandria e Novara dove i casi tra i 50 e 60, e la stessa pressione ospedaliera è decisamente a livelli non preoccupanti e del tutto accettabili.

Mentre restano ancora chiuse le discoteche, sia all’aperto sia al chiuso, per le sale gioco e scommesse l’apertura è prevista per il 1° luglio. Riaprono invece il 22 maggio gli impianti di risalita in montagna.