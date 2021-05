Meteo: cieli poco nuvolosi, nubi in aumento dal tardo pomeriggio

A Torino oggi, venerdì 21 maggio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2919m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nuvolosità in generale aumento, specie nella seconda parte della giornata, per l'arrivo di correnti più umide atlantiche. In serata qualche pioggia sulle Alpi e alto Piemonte. Temperature in lieve calo. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali sulla Liguria, Mar ligure tendente a mosso.