Migranti: Marrone, viaggi speranza non sono soluzione

"L'immigrazione è un tema che si è imposto nuovamente per la ripresa degli sbarchi sulle nostre coste: io credo che per la sua storia l'Italia non arriverà mai a puntare le armi contro famiglie, bambini e persone disperate. Ma questo non vuole dire che gli attuali viaggi della speranza possano essere anche solo concepiti come una soluzione". Così l'assessore Maurizio Marrone della Giunta Cirio, in occasione del conferimento del Sigillo della Regione allo storico presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino. "Il Consiglio regionale del Piemonte - ha sottolineato Marrone - è impegnato nella solidarietà internazionale, una solidarietà vera e concreta verso popoli che soffrono. Non siamo solo stati un popolo di migranti nel passato, e anche oggi ci sono giovani generazioni che tornano a migrare. Di qui l'urgenza di tenere vivi gli strumenti dell'associazionismo, dei legami e delle relazioni anche per questi nostri concittadini, che ora non sfuggono alla povertà ma cercano opportunità migliori all'estero".