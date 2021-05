Torino: giunta approva delibera per stazione Sfm5 San Paolo

Via libera alla nuova stazione San Paolo del Servizio Ferroviario Metropolitano 5. La Giunta comunale di Torino ha approvato oggi la delibera di variante al Prg necessaria per realizzare la nuova fermata, "mentre a breve - annuncia l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria - sarà aperto un tavolo di confronto con il Comune di Grugliasco, Città metropolitana e Comune di Torino per discutere e risolvere le criticità emerse a riguardo della stazione Sfm5 Quaglia le Gru, consci del fatto che il trasporto pubblico di massa è una priorità della nostra amministrazione". Proprio ieri si è svolto, a questo proposito, un sopralluogo della Commissione Trasporti sull'area dove dovrebbe essere collocata la nuova stazione, per la quale è necessaria una variante urbanistica. Se da un lato il sindaco di Grugliasco Roberto Montà ha ribadito la necessità di procedere urgentemente con i provvedimenti utili a dare il via ai lavori, dall'altro permangono alcuni pareri critici di esponenti della maggioranza M5s a proposito del problema del consumo di suolo. Per quel che riguarda, invece, la stazione San Paolo, la delibera approvata oggi passerà ora al vaglio del Consiglio comunale.