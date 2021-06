Via libera alla vendita del grattacielo Rai

La Giunta comunale ha approvato oggi la modifica della destinazione d'uso del grattacielo Rai di via Cernaia, acquistato da gruppo immobiliare Ipi. "Un ulteriore passo verso la riqualificazione della zona di Porta Susa - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria -. Questa operazione permetterà di dare un nuovo volto non solo ad un immobile destinato al degrado, ma anche all'isolato, alla piazza circostante e alla Spina Centrale, completando un tassello di riqualificazione rimasto incompiuto per la presenza di questo 'nodo critico', le cui condizioni hanno costretto il trasferimento totale dei dipendenti nella nuova sede". L'accordo con la Rai prevede che vengano corrisposti al Comune, in sede di atto di vendita, 3,4 milioni. "Il grattacielo tornerà a nuova vita - prosegue Iaria -: un risultato che soddisfa tutte le parti coinvolte e per il quale nessuna spesa, anche di natura fiscale, graverà sulla Città. Un'altra positiva eredità che l'amministrazione 5 Stelle lascerà nel cassetto dei progetti avviati e solo da concludere. Spero inoltre che, come chiesto dai lavoratori della Rai, questa riqualificazione possa promuovere nuovi investimenti innovativi consolidando il rapporto tra la nostra città e l'azienda".