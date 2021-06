Primarie al cioccolato

Dicono che… siano stati avvistati ieri da Silvano, celebre gelateria torinese a due passi da piazza Carducci. Stefano Lo Russo e Francesco Tresso si sono ritrovati per la prima volta faccia a faccia, da soli, dopo le primarie, a quanto pare per discutere di temi e strategie future della coalizione, ma anche più prosaicamente di ruoli e poltrone. Secondo i bene informati, infatti, l’esponente civico avrebbe chiesto e ottenuto un riconoscimento per il suo risultato in termini di preferenze e soprattutto per la lista che sta costruendo a supporto del candidato sindaco: un riconoscimento che potrebbe tradursi con l’indicazione di un candidato presidente di una delle otto circoscrizioni. Probabile. Ma quale?