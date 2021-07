I sassi di Verri

Dicono che… tra i nomi che stanno circolando in queste ore per la presidenza delle varie circoscrizioni di Torino, vi sia pure quello di Paolo Verri. Il noto manager culturale, tra gli artefici del successo di Matera capitale della Cultura, potrebbe essere candidato per guidare il quartiere Centro-Crocetta: a fare il suo nome, ça va sans dire, è stato Francesco Tresso che ha avuto in Verri tra i suoi principali sponsor quand’era impegnato nella campagna per le primarie del centrosinistra.