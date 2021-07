Skyflop

Dicono che… abbiano provato fino all’ultimo a tenere ben celato il numero dei partecipanti alle votazioni di mercoledì su SkyVote, ma alla fine i vertici del Movimento 5 stelle hanno dovuto alzare bandiera bianca e con essa anche il sipario sul flop. A fronte di 1.529 aventi diritto, infatti, solo 625 iscritti si sono disturbati a premere un tasto per scegliere il candidato sindaco tra Valentina Sganga (che ha prevalso con 339 preferenze) e Andrea Russi (286). Non esattamente un bagno di folla, non quel trionfo della democrazia diretta di cui aveva parlato alla vigilia il reggente Vito Crimi. E chissà se è proprio per questo che per oltre 24 ore dall’esito delle votazioni ancora non era disponibile il dato complessivo dei votanti, ma solo la sua elaborazione in percentuale.