Pnrr: sindaco Alessandria, su fondi siamo stati previdenti

Dei fondi del Recovery Plan destinati ad Alessandria, quasi 30 milioni di euro verranno utilizzati per il progetto dell'ex Ospedale Militare e per le case popolari. Lo rende noto il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. "Sono soddisfattissimo - scrive il primo cittadino su Facebook - perché stiamo parlando di fondi importanti. Se questi progetti sono stati approvati vuol dire che tutte le procedure tecniche sono state impostate nel modo corretto. Rispetto all'Ospedale militare, ad esempio, siamo stati previdenti a presentare lo studio di fattibilità sull'intero complesso". Da Alessandria erano arrivate due proposte per il Recovery Plan, entrambe dedicate alla riqualificazione dei centri urbani.