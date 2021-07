Refusi

Dicono che… oltre a essere un vero e proprio incubo dei giornalisti, pure i politici (o taluni aspiranti tali) sono sempre più spesso vittime dei refusi. Loro, di qualche addetto alla comunicazione o, magari più semplicente di un tipografo distratto. È il caso della giovane Demetra Asja Bruno, in corsa nella lista Torino Bellissima di Paolo Damilano per uno posto in Circoscrizione 8, o meglio in Cirscoscrizione come si legge nel suo sfortunato manifesto. Un piccolo inciampo che non precluderà la sua certamente brillante campagna elettorale.