DIRITTI & ROVESCI

Green pass, baristi non poliziotti

Il ministro dell'Interno Lamorgese spiega: gli esercenti di pubblici esercizi non posso chiedere la carta d'identità ai clienti. Verrà emanata una circolare. Ci saranno controlli a campione, ma le forze dell'ordine non possono essere distolte dai loro compiti

I titolari dei locali “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti, faremo una circolare di chiarimento su questo”. Così a Torino il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in merito alle proteste dei No Green pass. “Noi chiediamo venga richiesto al chiuso il green pass”, ha spiegato. “Non si può pensare – ha aggiunto – che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza, anche della criminalità”. Il ministro non ha escluso “controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa”. “La regola è che venga richiesto il green pass senza il documento di identità”, ha concluso Lamorgese. “Adesso siamo nella fase in cui molti hanno fatto il vaccino e l’economia è in ripresa – ha ribadito – è importante rispettare le regole, sono fiduciosa”.