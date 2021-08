FIANCO DESTR

"No ai volontari" del Green Pass, Montaruli sconfessa e attacca Cirio

La pasionaria della destra boccia la richiesta della Regione alle associazioni per aiutare gli esercenti nei controlli. Ennesimo segnale dei Fratelli d'Italia alla Lega e al governatore

E meno male che sono alleati. Chissà se Fratelli d’Italia non fosse una delle forze politiche che lo sostengono che cosa sarebbe capitato ad Alberto Cirio, colpito dagli strali di Augusta Montaruli, deputata meloniana ascendente Alleanza Nazionale e prima ancora universitaria del Fuan. Impallinato come un tordo, il governatore che per un certo periodo aveva pensato proprio di approdare tra i Fratelli è colpevole agli occhi della parlamentare di aver chiesto, o comunque avallato l’istanza della Regione, alla Croce Rossa e altre associazioni di volontariato, di aiutare bar e ristoranti nel controllo dei Green Pass.

Il cortese ma netto rifiuto ricevuto e manifestato pubblicamente (con ragioni oggettivamente valide come il riferimento alla privacy e al ruolo) è una più che provvidenziale folata di vento a far rizzare il fiocco del fez per la deputata: “Mi auguro che il presidente Cirio e l'assessore Marco Gabusi possano accogliere il grido di aiuto della protezione civile che non può assumersi le colpe di una politica assente”, scrive in una nota non prima di aver denunciato che “il caos che si sta creando per chi deve controllare i green pass dei cittadini era un fatto già annunciato”.

Insomma, cos’è venuto in mente alla Regione di chiedere aiuto ai volontari? Per controllare, poi, quel certificato verde che, ancor più della Lega, i Fratelli d’Italia vedono peggio del libretto rosso di Mao. “Pieno sostegno a tutte le associazioni, protezione civile e croce rossa sulle quali è stato fatto scaricabarile di un decreto che non ha né capo né coda”. Averci pensato prima, Cirio avrebbe potuto ben immaginare come l’ala più a destra della sua coalizione non vedesse l’ora di avere un altro motivo per dare una stilettata alla Lega (che esprime l’assessore alla Sanità Luigi Icardi) e non di meno a tutti gli altri per far pesare la sua crescita nei sondaggi e mettere le mani avanti per non improbabili rivendicazioni quando si tratterà di fare il tagliando alla giunta, dopo le comunali.

Un po’ maldestri nel non aver creato le condizioni, con un dialogo con il mondo del volontariato come accaduto per altre questioni, lo sono stati. Ma c’è anche da ricordare che proprio il volontariato ha dato e continua a dare una grande mano per la campagna vaccinale, dove pure si maneggiano dati sensibili e si sopperisce alla carenza del sistema sanitario. Ma niente, Montaruli marcia dritta verso Piazza Castello: “Alla lista dei cittadini considerati dallo Stato di serie B come commercianti e ristoratori, adesso si é aggiunto anche il settore del volontariato”, tuona. Dopo che fulmini e saette le ha mandate, pur senza nominarlo, al Fratello mancato.