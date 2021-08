Calcio: Antonino Asta torna al Torino, guiderà l'Under 18

Antonino Asta, capitano del Torino per cinque stagioni dal 1997 al 2002, torna in granata. L'ex centrocampista, che ha già allenato gli Allievi Regionali e la Primavera del Toro, oltre ad affiancare Moreno Longo in panchina nel 2020, è il nuovo tecnico della Under 18. Il club ha deciso di affidargli anche l'incarico di responsabile sviluppo dell'area metodologica, voluto dal nuovo responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani. "Tutto il Torino Football Club accoglie Antonino Asta con il più cordiale bentornato", si legge sul sito della società, che annuncia il ritorno di Asta.