Vota Antonio

Chi lo conosce ci aveva allertato per tempo: “Tenete d’occhio il profilo di Antonio Romeo, vi darà sicure soddisfazioni”. E, in effetti, fin dal suo esordio sui social, l’aspirante consigliere comunale di TorinoBellissima ha tenuto fede alle premesse: “Sogno una Torino cosmopolita, avanguardista, sicura, viva, inclusiva, turistica, culturale e attrattiva in cui il lavoro è il fulcro di ogni progetto. Per questo, sarò Candidato al Consiglio Comunale di Torino e punto a divenire Assessore al Commercio”, afferma senza tentennamenti in un annuncio sponsorizzato. Ieri, di fronte all’offensiva talebana non si è limitato solo a postare il commento di Paolo Damilano ma ha voluto comunicare compiutamente il suo pensiero: “Se pensiamo che quello che sta accadendo in Afghanistan non ci tocchi da vicino, ricordiamoci che diversi terroristi sono passati da Torino nell’indifferenza totale, dei vili attentati e dei metodi barbari di questa gente con la necessità, non solo di tenerli lontani il più possibile, ma anche di elaborare una strategia per gestire i flussi migratori conseguenti e le infiltrazioni terroristiche inevitabili, in difesa della Città e dei Cittadini e per non farci trovare impreparati”. La ricetta dell’assessore in pectore Romeo è semplice: “A #Torino occorre una guida capace di grande #leadership e di coordinare un gruppo di professionisti competenti in ogni ambito, unitamente alla realizzazione di un piano sicurezza concepito insieme a Prefettura e Servizi Segreti. Anche per questo, Torino ha bisogno di Paolo Damilano e #torinobellissima”. Insomma, come commentava ieri un noto professionista cittadino: Vota Damilano e metti in fuga il talebano. Per ora da Romeo è tutto, appuntamento alla prossima puntata.