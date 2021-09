Fondazione Molinette, 530 ricercatori e borsisti in 20 anni

Sono oltre 530 i ricercatori e borsisti coinvolti in 20 anni nelle attività della Fondazione Ricerca Molinette, che proprio per il ventennale ha lanciato il suo primo bando per premiare l'eccellenza della ricerca scientifica realizzata alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Un bando da 200 mila euro, finanziato attraverso risorse proprie, che si è aperto ieri e si chiuderà il 15 novembre. Il progetto conferma il sostegno della Fondazione alla ricerca traslazionale, cioè volta a trasferire in ambito clinico i risultati della ricerca di laboratorio, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie. Una sorta di ponte tra scienza e medicina per rispondere ad esigenze reali e mettere al centro il paziente. Fra i progetti sostenuti dalla Frm quelli relativi a innovativi approcci alla terapia di contesti oncologici difficili come il tumore del pancreas o il mieloma multiplo. Grazie alla campagna “Un Baffo per la Ricerca”, sono inoltre stati lanciati una serie di esperimenti pilota nel campo della cura e della diagnosi precoce del tumore alla prostata, portando Torino all'avanguardia in questo campo. Fra le iniziative future, il bando competitivo di finanziamento di un progetto bandiera sulle patologie legate all'invecchiamento con la scelta della proposta vincitrice e l'avvio del relativo progetto nella primavera 2022.