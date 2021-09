Alessandria: rimpasto in giunta, Franco Trussi vicesindaco

Rimpasto nella giunta comunale di Alessandria. Franco Trussi è il nuovo vicesindaco al posto di Paolo Borasio, che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali con effetto immediato. Il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, gli ha assegnato le deleghe a Governo del territorio e grandi infrastrutture, Urbanistica, Edilizia privata e riqualificazione urbana, Servizio idrico integrato, Reti e distribuzione del gas, Politiche di mobilità e trasporti, Rapporti con l’Agenzia Regionale per la Mobilità. Nell'ambito del rimpasto, Davide Buzzi Langhi (FI), già vicesindaco, ha assunto le deleghe di Borasio, tra cui Ambiente, Rifiuti e Protezione civile. I Rapporti con le Partecipate restano invece per il momento in capo al primo cittadino.