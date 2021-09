Candidati a sindaco chez Morano

C’era una buona parte della Torino che conta, tra professionisti e imprenditori, nei due happening organizzati dal notaio Alberto Morano per presentare Stefano Lo Russo e Paolo Damilano a soci e amici. Due iniziative separate a sottolineare la posizione super partes (o meglio, bipartisan) dell’ex candidato a sindaco. Con Damilano l’incontro è stato nel giardino dello studio di via Magenta, alla Crocetta, mentre Lo Russo è stato ospitato per una cena al ristorante Leve di corso Galileo Ferraris. Tra coloro che non hanno voluto mancare a questi appuntamenti il commercialista Giorgio Cavallitto (nei collegi sindacali di Iveco e Magneti Marelli), il collega Massimo Broccio (numerosi incarichi al gruppo Intesa e al Teatro Regio), gli avvocati Anna Chiusano ed Emanuele Balbo di Vinadio, i costruttori Stefano Ponchia, Pietro Boffa, Giuseppe Provvisiero, Wilma Parisi, il presidente Aspesi (Associazione nazionale degli immobiliaristi) Federico Filippo Oriana e il numero uno dell’Anaci (Amministrazione immobiliare) Francesco Burrelli. E ancora il vicepresidente di Confocooperative abitazione Roberto Baffert, il capo area della Cassa di risparmio di Savigliano Franco Minichelli e l’amministratore delegato della Elitech Group Roberto Meda, solo per citare alcuni degli oltre cento che hanno partecipato alle due iniziative.