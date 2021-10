IN BALLO(TTAGGIO)

I Verdi tornano a sinistra: "Sosteniamo Lo Russo"

Dopo la fuitina con i Cinquestelle, l'appoggio a Sganga e il magro risultato elettorale ottenuto al primo turno (0,9%), il partito ambientalista sceglie il candidato dem al ballottaggio di Torino

Nuova conversione per i Verdi di Torino che, dopo aver partecipato alle primarie con il centrosinistra e poi aver appoggiato Valentina Sganga, in alleanza con il Movimento 5 stelle, ora annunciano che al ballottaggio sosterranno Stefano Lo Russo. È quanto deciso dopo un confronto tra i co-portavoce regionali di Europa Verde, Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi, e i commissari di Torino, Antonio Fiore e Angela Plaku. “Lo facciamo – spiegano – consapevoli che il sistema elettorale a doppio turno impone una presa di posizione, e noi scegliamo di stare dalla parte dei nostri cittadini e verso chi ha istanze ambientali meno lontane dalle nostre. Di fronte ad una destra sovranista è nostro dovere dare un contributo per evitare che vada al governo della città”.

Una decisione che arriva dopo il magro risultato ottenuto al primo turno: 0,9%. Il più basso a confronto delle altre principali città in cui è stata presentata la lista a partire da Milano (5,1%), Napoli (3,2%), Bologna (2,8%).