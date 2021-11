Restiamo umili

“Restiamo umili”. Dicono sia questa l’esortazione che il neo sindaco di Torino Stefano Lo Russo rivolge non solo ai suoi colleghi di giunta ma anche agli staff e a tutti i collaboratori che incontra quotidianamente. La paura di finire chiuso nel palazzo a sfogliare dossier è alta, memore della brutta fine toccata alla giunta di “antipatici” di cui lui stesso faceva parte durante il mandato di Piero Fassino. E per rafforzare la sua volontà di restare in contatto con i cittadini sta pensando non solo a un tour nei quartieri – un incontro ogni settimana con delle realtà sul territorio – ma anche di replicare, riadattandola alla nuova condizione, l’esperienza delle “sedie d’ascolto”.